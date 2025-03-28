Москва, 28 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Певцу и участнику шоу «Голос» Эмилю Кадырову, который был задержан по делу о хищении на «Пушкинской карте», избран запрет определённых действий, сообщили 28 марта в прокуратуре.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Эмиль Кадыров

26 марта ИА Регнум передавало, что певца задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой» на 1,3 млн рублей. Также задержана заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

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