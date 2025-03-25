Москва, 25 марта, 2025, 20:23 — ИА Регнум. В России за последние три года изменились культурные взгляды, сообщил сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин в публикации, посвященной Дню работника культуры.

Бачурин прикрепил к публикации фотографию Ирины Костровой, участницы фронтовых агитбригад, действующей артистки Москонцерта, которой уже 102 года. В заявлении кинодеятеля говорится, что российская культура сражается и защищает, объединяет и вдохновляет на подвиг. По его словам, за последние три года культурные взгляды граждан РФ сместились и теперь подлинное значение публичного творчества заключается в том, чтобы быть с народом и государством, стремясь достигать цели и идеалы.

«Региональные, муниципальные деятели культуры, артисты, репертуар, основанный на том, что интересует не только столичную, но более широкую аудиторию, обретают вес, новый смысл сегодня! Звучат и выглядят эти люди, программы, произведения мощно, ярко, актуально», — написал он в Telegram-канале.

Музыкант Сергей Войтенко отметил, что наше время дарит молодым творцам благоприятный момент для проявления таланта. Он подчеркнул, что молодежь может стать частью формирования подлинно российской культуры.

«Государство активно поддерживает творческие инициативы, создавая условия для раскрытия талантов… Пусть ваш труд вдохновляет, объединяет и прославляет нашу культуру», — написал он в соцсетях.

Пианистка и скрипачка Мария Андреева подчеркнула, что культура — это лицо страны. Она отметила, что благодаря президентским инициативам созданы проекты поддержки лучших культурных проектов. По мнению Андреевой, президентский Фонд культурных инициатив делает лучшее вложение, обеспечивая программу «Пушкинская карта» и способствует сохранению культуры в стране.

«Знаковые учреждения культуры были обновлены и расширены, новые строятся по всей территории страны», — добавила она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил деятелей культуры с их профессиональным праздником, отметив, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов экономического и социального характера. Российский лидер отметил важную роль состояния объектов культурного наследия, зданий и кварталов, которые имеют историческую, художественную и архитектурную ценности.

Кроме того, в ходе торжественной церемонии в Кремле президент наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Затем президент России отдельно побеседовал с лауреатами в Кремле. По его словам, деятели культуры, среди которых музыканты, художники, литераторы и артисты, являются «инженерами человеческих душ».