Москва, 25 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил представителей культуры с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России 25 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я сердечно поздравляю с Днем работника культуры вас и всех ваших коллег ― литераторов и музыкантов, художников и артистов, зодчих, сотрудников театров, музеев и библиотек», ― отметил глава государства на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Российский лидер напомнил, что праздник учредили в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере, кто своим талантом, достижениями утверждает непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смысл отечественной культуры.

«Способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием — это дар, отличающий всех по-настоящему творческих, талантливых людей. Каждый, кто присутствует в этом зале, в полной мере относится к их числу. Вы держите связь времён и поколений <…>, даёте пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу и, безусловно, достойны высокого признания государства и общества», ― подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 25 марта вручит премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2024 года. Церемония пройдет в Екатерининском зале Кремля. Лауреатами премий за 2024 год стали восемь человек.

Премия для молодых деятелей культуры вручается гражданам в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, а также реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства и культуры, а премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — за создание талантливых произведений и реализацию проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

Также 25 марта Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству. Будет обсуждаться широкий круг тем, связанных с работой совета, в том числе вопросы образования в сфере искусств, а также литературы и книгоиздания.