Москва, 25 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Мероприятие проходит в День работника культуры, который отмечается 25 марта.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры

Лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры стали прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин, а также директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин.

За произведения для детей и юношества премий были удостоены коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева, писатель Леонид Рожников и художник-иллюстратор Ольга Йонайтис. Всего лауреатами премий за 2024 год стали восемь человек.

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«Этот праздник (День работников культуры. — Прим. ред.) учреждён в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере. Своим талантом, достижениями утверждает непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смысл отечественной культуры», — отметил глава государства.

Премия для молодых деятелей культуры вручается гражданам в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, а также реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства и культуры.

Премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручается за создание талантливых произведений и реализацию проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 25 марта вручит премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2024 года. В этот же день президент РФ проведёт заседание Совета по культуре и искусству. Будет обсуждаться широкий круг тем, связанных с работой совета, в том числе вопросы образования в сфере искусств, а также литературы и книгоиздания.