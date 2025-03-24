Москва, 24 марта, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Главными угрозами урожаю пшеницы в России в 2025 году являются возвратные морозы и жаркая и сухая погода. Об этом заявил глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Риски для будущего урожая остаются значительными. Ключевыми из них являются жаркая и сухая погода в оставшийся период вегетации и возвратные морозы», — отметил он в беседе с «Интерфаксом».

При этом, несмотря на риски, ИКАР повысил прогноз по урожаю о с 77–81–85 млн тонн до 78,5–82,5–86,5 млн тонн. В среднем показатель был повышен на 1,5 млн тонн.

Рылько пояснил, что повышение прогноза связано с благоприятным влиянием зимней вегетации на юге и ранней и прохладной весны на состояние озимой пшеницы в ключевых регионах её производства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Россия впервые превзошла Соединённые Штаты по объёму экспорта пшеницы на китайский рынок. Китай за восемь месяцев завёз от основных поставщиков около 1 млн т, включая 275 тыс. т пшеницы из России. Данные показатели были достигнуты в период с июля 2024 года.

Аналитики «Русагротранса» добавили, что на фоне обострения американо-китайских торговых противоречий Пекин стал наращивать поставки российской сельхозпродукции.