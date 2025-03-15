Россия впервые превзошла США по объёму экспорта пшеницы в Китай
Москва, 15 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Россия впервые превзошла Соединённые Штаты по объёму экспорта пшеницы на китайский рынок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».
«В текущем сезоне Китай резко снизил импорт на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за восемь месяцев завёз от основных поставщиков около 1 млн т, включая 275 тыс. т пшеницы из России. Это впервые больше ввезённого из США объёма в 147 тыс. т», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данные показатели были достигнуты в период с июля 2024 года.
В материале отмечено, что за вышеуказанный период крупнейшим поставщиком пшеницы в Китай стала Канада, отгрузившая Пекину около 500 тыс. т зерна. Страны Евросоюза и Австралия также числятся в списке поставщиков, однако их объёмы незначительны.
Аналитики добавили, что в предыдущие сезоны Китай стабильно импортировал из США значительные объемы пшеницы: от 1 млн до 2 млн т за сезон. Однако на фоне обострения американо-китайских торговых противоречий Пекин стал наращивать поставки российской сельхозпродукции.
Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал распоряжение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также о дополнительных сборах 10% на импорт из Китая. 3 марта американский лидер удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В указе американского лидера уточняется, что такие меры приняты в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США.
Позднее в минкоммерции КНР заявили, что китайские власти примут ответные меры на вводимые Вашингтоном пошлины. Уточнялось, что Китай строго соблюдает политику по борьбе с наркотиками. Власти Китая для защиты национальной безопасности внесли 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения.
В марте вступили в силу ответные пошлины Китая, введённые на сельхозпродукцию из США. 10 марта агентство Bloomberg заявило, что данные тарифы станут мощным и недорогим оружием в торговой войне с Вашингтоном. В агентстве уточнили, что готовность Китая использовать продовольствие в качестве контрмеры против своего главного поставщика говорит об успехах Пекина в обеспечении самодостаточности республики в данной сфере.
Ранее председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич также заявил, что прекращение закупки американской необработанной древесины со стороны Китая также является «козырем» Пекина в торговой войне, которых у Поднебесной, по словам эксперта, ещё много.