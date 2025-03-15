Москва, 15 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Россия впервые превзошла Соединённые Штаты по объёму экспорта пшеницы на китайский рынок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В текущем сезоне Китай резко снизил импорт на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за восемь месяцев завёз от основных поставщиков около 1 млн т, включая 275 тыс. т пшеницы из России. Это впервые больше ввезённого из США объёма в 147 тыс. т», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные показатели были достигнуты в период с июля 2024 года.

В материале отмечено, что за вышеуказанный период крупнейшим поставщиком пшеницы в Китай стала Канада, отгрузившая Пекину около 500 тыс. т зерна. Страны Евросоюза и Австралия также числятся в списке поставщиков, однако их объёмы незначительны.

Аналитики добавили, что в предыдущие сезоны Китай стабильно импортировал из США значительные объемы пшеницы: от 1 млн до 2 млн т за сезон. Однако на фоне обострения американо-китайских торговых противоречий Пекин стал наращивать поставки российской сельхозпродукции.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал распоряжение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также о дополнительных сборах 10% на импорт из Китая. 3 марта американский лидер удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В указе американского лидера уточняется, что такие меры приняты в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США.

Позднее в минкоммерции КНР заявили, что китайские власти примут ответные меры на вводимые Вашингтоном пошлины. Уточнялось, что Китай строго соблюдает политику по борьбе с наркотиками. Власти Китая для защиты национальной безопасности внесли 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения.

В марте вступили в силу ответные пошлины Китая, введённые на сельхозпродукцию из США. 10 марта агентство Bloomberg заявило, что данные тарифы станут мощным и недорогим оружием в торговой войне с Вашингтоном. В агентстве уточнили, что готовность Китая использовать продовольствие в качестве контрмеры против своего главного поставщика говорит об успехах Пекина в обеспечении самодостаточности республики в данной сфере.

Ранее председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич также заявил, что прекращение закупки американской необработанной древесины со стороны Китая также является «козырем» Пекина в торговой войне, которых у Поднебесной, по словам эксперта, ещё много.