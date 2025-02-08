Москва, 8 февраля, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Получить пенсию за выслугу лет могут россияне, работающие в определенных сферах, например госслужащие. Об этом 8 февраля рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Это касается государственных служащих, космонавтов и летчиков-испытателей, военных, пожарных, сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии», — процитировал Санину RT.

Также на такую пенсию могут претендовать работники вредных производств или те, кто долгое время работал под землей. Пенсию за выслугу лет могут получить врачи, учителя и работники творческих профессий.

Чтобы получить такую пенсию, работник должен соответствовать определенным условиям, главное из которых — стаж работы.

Чтобы иметь право на пенсию за выслугу лет, госслужащим в 2025 году нужно проработать минимум 19,5 года. Для медработников важно, где они трудились. Для тех, кто работал в сельской местности, необходим стаж в 25 лет, в городах — 30 лет.

«У учителей требования по стажу фиксированные — минимум 25 лет. Военные, сотрудники МВД, пожарные, работники уголовно-исполнительной системы и Росгвардии могут выйти на пенсию после 20 лет службы», — рассказала Санина.

Космонавты и летчики-испытатели могут уйти на пенсию, если проработали не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины). У них есть возможность уйти на пенсию раньше — по состоянию здоровья.

Для госслужащих формула расчета пенсии за выслугу лет выглядит так: (45% СЗ — СП) + СЗ × 3% × СТ, где СЗ — средний доход, получаемый работником, СП — выплата, предусмотренная по наступлению старости, СТ — отработанное время.

Россиянин, получающий пенсию за выслугу лет, может продолжать работать, но в другой сфере и по другой специальности, добавила Санина.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что для получения пенсии в размере 110 тыс. рублей россиянам необходимо получать зарплату в размере 230 тыс. на протяжении примерно 64 лет.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ИА Регнум рассказал, что получать высокую пенсию можно не только при ежемесячной зарплате в 230 тыс. рублей, но и с меньшим доходом. При более позднем обращении за назначением страховой пенсии ее размер увеличивается. То есть чем позже обращаешься, тем более высокие повышающие коэффициенты получаешь.

Эксперт рассказал, что при более позднем обращении за назначением страховой пенсии, которая составляет около 50 тыс. рублей, можно увеличить выплату до 74 тыс. рублей. Это произойдет в случает, если за назначением страховой пенсии обратиться позже на 10 лет.