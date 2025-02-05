Москва, 5 февраля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Получать высокую пенсию можно не только при ежемесячной зарплате в 230 тысяч рублей, но и с меньшим доходом, заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в разговоре с ИА Регнум.

Павел Лисицын/РИА Новости

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин 4 февраля сообщил, что для получения пенсии в размере 110 тысяч рублей россиянам необходимо получать зарплату в размере 230 тысяч на протяжении примерно 64 лет. Депутат пояснил, что связанно это с необходимостью накопить 639 пенсионных баллов, притом что за год возможно получить максимум десять.

Собеседник агентства сразу уточнил важную деталь, объясняя формирование пенсии. По словам Балынина, при более позднем обращении за назначением страховой пенсии её размер увеличивается по принципу — чем позже обращаешься, тем более высокие повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и числу набранных пенсионных баллов получаешь.

«Соответственно, при более позднем обращении за назначением страховой пенсии, которая составляет около 50 тысяч рублей, можно увеличить выплату до 74 тысяч, если обратиться позже на 5 лет, до 88 тысяч, если обратиться позже на 7 лет и до 118 тысяч рублей, если обратиться позже на 10 лет», — разъяснил эксперт.

При этом Балынин согласился с подсчётами итоговой пенсии, о которых рассказал депутат. Эксперт разобрал подробности высчитывания итоговой суммы и пенсионных баллов на примере ежемесячной заработной платы в размере 150 тысяч рублей.

«Такая зарплата в 2025 году позволит обеспечить формирование 6,524 пенсионного балла за один год. Стоимость одного из них с учётом недавно проведённой доиндексации составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты — 8907 рублей. Соответственно, при 35 годах страхового стажа это позволит сформировать 228 баллов, что с учётом размера фиксированной выплаты равно страховой пенсии в 42 174 рублей. А при стаже в 45 лет пенсия составит более 51 тысячи рублей»,— объяснил специалист.

Собеседник агентства также хотел подчеркнуть, что существуют дополнительные возможности получить больше индивидуальных пенсионных коэффициентов. Их начисляют за службу в армии по призыву, за участие в специальной военной операции, по уходу за детьми и по другим основаниям, уточнил эксперт.

«Важно напомнить, что при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата удваивается. И также важно отметить, что с 2025 года полученный удвоенный результат увеличивается дополнительно на 1314 рублей»,— подытожил Балынин.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 3 февраля заявил, что россияне могут снизить размер своей пенсии в 2025 году из-за совершения ряда ошибок. Он уточнил, что таковыми являются перерывы в трудовом стаже, заниженная серая заработная плата и отсутствие официального трудоустройства, а также долги по налогам и кредитам.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин 8 января заявил, что доход россиян в 2025 году станет ключевым параметром для формирования будущей страховой пенсии. По его словам, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275,9 тыс. рублей ежегодно и накопить не менее 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии.