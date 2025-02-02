Вашингтон, 2 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может стать президентом России, заявил американский журналист Дуглас Маккиннон в статье на Fox News.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Овечкин, возможно, один из пяти лучших хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ. Остальные четыре, по моему мнению, — это Гретцки, Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье», — отметил он в своей статье.

Как пояснил журналист, хоккеист мог бы стать главой государства в случае, если нынешний президент России Владимир Путин «в какой-то момент» отойдет в сторону.

Маккиннон заявил, что хоккеист проявляет привязанность к России и её народу. По его мнению, именно такой человек соответствует многим критериям, которыми должен обладать лидер страны.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» забросил 877-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. В ходе игры он отличился на 53-й минуте. Российский хоккеист забил во втором матче подряд.

Канадский сайт Sportsnet 2 января привёл свой рейтинг лучших хоккеистов XXI века. На первом месте этого списка оказался канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором — Александр Овечкин. Замкнул тройку лучших канадский хоккеист Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон Ойлерз».