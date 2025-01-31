Москва, 31 января, 2025, 04:14 — ИА Регнум. День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, но россияне не будут отдыхать три дня подряд, так как дополнительный выходной перенесён не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала «РИА Новости» эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют на 23 Февраля

Такое решение принято правительством и утверждено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».

В феврале россияне отдохнут в субботу и воскресенье — 22 и 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, пояснила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Это следует из утверждённого правительством РФ производственного календаря.

Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно. Четверг, 1 мая, будет выходным. В это число отмечается День труда. Пятница, 2 мая, будет нерабочим днём в связи с переносом выходного дня с 4 января (суббота). Кроме того, последний рабочий день данной недели, 30 апреля, будет сокращённым.

В мае россиян ожидает ещё одна короткая рабочая неделя, она продлится три дня — с 5 по 7 мая включительно.