Москва, 13 января, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Следующая короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Это следует из утверждённого правительством РФ производственного календаря.

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Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля. Четверг, 1 мая, будет выходным. В это число отмечается День труда. Пятница, 2 мая, будет нерабочим в связи с переносом выходного дня с 4 января (суббота). Кроме того, последний рабочий день данной недели, 30 апреля, будет сокращённым.

В мае россиян ожидает ещё одна короткая рабочая неделя, она продлится три дня — с 5 по 7 мая включительно.

Как передавало ИА Регнум, 9 января началась первая в 2025 году рабочая неделя после новогодних и рождественских праздников в России, она продлилась всего два дня. Новогодние и рождественские каникулы для граждан России продолжались 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. При этом день 30 декабря стало выходным за счёт переноса с 28 декабря, а 31 декабря стало нерабочим днём за счёт переноса с выпавшего на воскресенье 7 января 2024 года, поэтому новогодние «каникулы» стали непрерывными.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.