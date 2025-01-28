Москва, 28 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Инцидент с задержанием судна Baltic Summer с российским экипажем у берегов Португалии будет изучен соответствующими службами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января журналистам.

AdriÃƒÂ°N Irago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он отметил, что не располагает подробностями инцидента, в частности информацией о том, имелись ли основания для задержания контейнеровоза. За этими сведениями, добавил Песков, следует обращаться в МИД и Министерство транспорта.

«Соответственно, наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать, по сути, «захват» судна с российской командой западными спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января контейнеровоз Baltic Summer, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург, был задержан у берегов Португалии. В операции участвовали сотрудники Гражданской гвардии Испании и ФБР США, которые полагали, что на борту может быть тайник с наркотиками. Судно с экипажем из 23 человек, в основном россиянами, пришвартовали в испанском порту Виго. Тщательный обыск не подтвердил наличие запрещённого груза, после чего команду отпустили из-под стражи и судно продолжило путь. В Петербург контейнеровоз прибыл 28 января.