Лиссабон, 27 января, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург, задержан у берегов Португалии. Об этом сообщило издание The Maritime Executive.

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Судно, которое шло из порта Пуэрто-Боливар под флагом Багамских островов, заподозрили в перевозке крупной партии наркотиков. В задержании участвовали сотрудники Гражданской гвардии Испании и ФБР США.

Контейнеровоз подвергли тщательному обыску, который не дал никаких результатов. Команду — в основном российских и белорусских граждан — трое суток продержали в порту. Вызвать на борт консула экипажу не позволили.

После экспертизы команду из 23 человек отпустили в порт назначения, а контейнеровоз отбуксировали в испанский порт Виго.

Издание отметило, что Пуэрто-Боливар — крупнейший в Эквадоре экспортный хаб для перевозки бананов. Контрабандисты часто пытаются подбросить наркотики в контейнеры с фруктами, чтобы таким образом переправить запрещённый груз в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге таможенники обнаружили около 3 кг наркотика растительного происхождения в каюте судна, прибывшего из Южной Африки. Запрещённое вещество нашла служебная собака, было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.