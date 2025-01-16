Минск, 16 января, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на польской границе, с иронией предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска с республикой.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — приводит слова Лукашенко белорусское государственное информационное агентство БелТА.

По словам главы государства, белорусские предприятия не ввозят в Польшу свою продукцию из-за наложенных на Белоруссию санкций. Он добавил, что не будет защищать поляков даже с учётом введённых против республики ограничений.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава планирует полностью закрыть границу с Белоруссией. Всего на польско-белорусской границе работали шесть пунктов пропуска. Четыре из них Польша закрыла, на пятом действуют ограничения для грузовиков из Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, власти Польши запланировали выделение почти 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией.