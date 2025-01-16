Киев, 16 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Пленный боец из Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Мирный рассказал, что многие украинские военные хотят, чтобы депутаты Верховной рады и глава киевского режима Владимир Зеленский сменили их в окопах.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Попросту наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за всё спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Мирный также рассказал об атаке украинского дрона, когда он пытался сдаться в плен к российским войскам.

Ранее попавший в российский плен украинец рассказал, что многие бойцы ВСУ, участвующие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают главу киевского режима легитимным. Как пояснил украинский военный, авторитет Зеленского упал в глазах соотечественников в том числе из-за разгула коррупции.

В марте 2024 года украинские военные, недовольные политикой киевского режима, планировали захватить Верховную раду. О планах заговорщиков стало известно из переписки в закрытом ресурсе, которую получили российские специалисты.

Как передавало ИА Регнум, ещё в 2022 году Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Путин подчёркивал, что Россия готова к переговорам, но на Украине это официально запрещено.