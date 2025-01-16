Владивосток, 16 января, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Жителя Приморского края приговорили к семи годам лишения свободы за передачу украинским террористам информации о российских объектах. Об этом сообщили 16 января журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Как установил суд, приморец Сергей Осиновский захотел присоединиться к украинскому «Легиону «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для этого он с октября 2023 по март 2024 года контактировал с представителями организации в мессенджере Telegram и согласился содействовать им в планировании террористических атак на объекты военной и гражданской инфраструктуры в России.

Мужчина передал террористам информацию для организации поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края. Он сообщил о защищённости и режиме охраны военкомата, а также о предполагаемых путях отхода после совершения атаки.

Осиновского задержали 12 марта 2024 года. Его признали виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и тайном сотрудничестве с иностранной организацией (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 275.1 УК РФ).

«Суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Тверской суд Москвы отправил под стражу 66-летнюю пенсионерку Галину Арчагову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за размещение видеоролика в соцсети в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В случае признания вины пенсионерке грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В декабре жителя Донецка задержали сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике по подозрению в пособничестве совершению теракта. Подозреваемый по заданию ГУР МО Украины изъял из специально подготовленного тайника компоненты для изготовления бомбы, с помощью которой украинские террористы планировали подорвать автомобиль Минобороны России.