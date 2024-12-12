Донецк, 12 декабря, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Житель города Донецка задержан сотрудниками УФСБ России по Донецкой Народной Республике по подозрению в пособничестве совершению теракта. Об этом 12 декабря сообщили ИА Регнум в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что подозреваемый, задержанный в результате оперативно-разыскных мероприятий, по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, специально подготовленный украинскими диверсантами. В тайнике находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ).

Украинские террористы планировали с помощью СВУ подорвать автомобиль Минобороны России. Профессионализм и оперативность сотрудников УФСБ помогли предотвратить теракт и избежать жертв.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934896" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статьям УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецслужбы ДНР задержали местную жительницу из Волновахи, которая пыталась подорвать сотрудника ГУФСИН. Жительница Волновахи по заданию СБУ шесть месяцев следила за сотрудником, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась осуществить его дистанционный подрыв при помощи радиосвязи. Убийство удалось предотвратить.

Также 26 ноября в Донецке задержали и принудительно выдворили за пределы России четырёх иностранцев, прибывших на территорию ДНР в целях пропаганды идеологии одной из международных террористических организаций.