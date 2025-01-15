Вашингтон, 15 января, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Чрезмерная приверженность глобализму в ущерб национальным интересам ослабила экономику и безопасность США, заявил 15 января кандидат на пост госсекретаря Штатов Марко Рубио.

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«После войны мы выстроили глобальную систему, которая обеспечивала стабильность, демократию и процветание. Но со временем другие страны научились манипулировать этим порядком в своих интересах, нанося ущерб США», — сказал Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.

В частности, по словам сенатора, выгоду из данной системы извлекли Россия и Китай. Рубио также отметил, что Вашингтону необходимо сосредоточиться на защите своих национальных интересов и укреплении экономики.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден стал худшим президентом в истории Штатов, полной и абсолютной катастрофой для Америки.

Ранее американский бизнесмен и будущий член команды Трампа Илон Маск обвинил администрацию Байдена в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

Как передавало ИА Регнум, мир ожидает глобальный экономический кризис в 2025 году, предсказал американский инвестор Джим Роджерс. Причинами глубокой рецессии мировой экономики станут рекордно высокий госдолг США, Японии, Китая и Германии, а также самый продолжительный период американской экономической стабильности с 2009 года.