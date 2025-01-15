Сумы, Украина, 15 января, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Подразделения российских войск в городе Сумы уничтожили штаб с офицерами Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые руководили нападением на Курскую область. Об этом 15 января со ссылкой на источник сообщили «Известия».

Станислав Красильников/ РИА Новости

Собеседник уточнил, что по штабу нанесли ракетный удар. В этот момент на территории расположения находился командный состав украинской армии, осуществлявший руководство атакой на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 января ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские силы остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 января, что подразделения Вооружённых сил Украины за сутки на курском направлении потеряли более 220 бойцов, два танка, а также пять бронированных машин. Российские подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районе 12 населённых пунктов региона.

За весь период боевых действий на курском направлении противник потерял более 52 120 бойцов, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортёров, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.