Москва, 15 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. ВС РФ утром в среду, 15 января, нанесли удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сказано в сообщении.

«Сегодня утром Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ утром 15 января сообщали о взрывах в ряде западных регионов Украины, включая Львовскую область. Кроме того, они информировали о пожаре на электроподстанции, расположенной в центре Киева неподалёку от офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Также 15 января пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении населённого пункта Украинка в ДНР. Потери ВСУ в минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции составили до 1575 человек.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов отмечал, что повсеместное отступление ВСУ в Донбассе продолжается параллельно с попытками Киева атаковать в Курской области. В пользу этой авантюры Киев ослабляет фронт в Донбассе и Запорожской области, бросая в бой части, обескровленные месяцами бесперспективных боёв, указал эксперт.