Москва, 15 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины за сутки на курском направлении потеряли более 220 бойцов, два танка, а также пять бронированных машин, проинформировал 15 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномёта», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что российскими подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районе 12 населённых пунктов региона.

По информации Минобороны, за весь период боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 120 бойцов, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортёров, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 30 единиц инженерной и другой техники.

Ранее российские истребители Су-34 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесён с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.