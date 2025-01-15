Минск, 15 января, 2025, 16:50 — ИА Регнум. При формировании государственной инвестиционной программы Белоруссии на 2025 год нельзя тратить ни копейки на лишнее, все предполагаемые затраты следует формировались оптимально. Об этом 15 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Global Look Press

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее ― у нас этого «барахла» хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих ― неважно для кого», ― подчеркнул белорусский лидер, слова которого привела пресс-служба главы государства.

Президент сделал акцент на экономии ― ключевом принципе, которым следует руководствоваться. Он отметил, что особая роль отводится комитету государственного контроля.

«Главный ваш вопрос ― это деньги, бюджет. Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами», ― указал белорусский лидер, обращаясь к председателю комитета Василию Герасимову.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 6 декабря заявил, что Россия и Белоруссия стали сильнее вопреки внешнему давлению. Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут.

Лукашенко также отметил, что был создан уникальный мировой опыт: две страны, две экономики ― одно экономическое пространство. По его словам, этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность.