Минск, 6 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия стали сильнее вопреки внешнему давлению. Об этом 6 декабря в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что в условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут.

«Мы не просто выстояли. Мы стали сильнее», ― подчеркнул глава государства.

Лукашенко также отметил, что был создан уникальный мировой опыт: две страны, две экономики ― одно экономическое пространство. По его словам, этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 4 декабря заявил, что Белоруссия и Россия за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. Он уточнил, что рост ВВП в обеих странах превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

Лукашенко на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным 9 октября заявил, что Запад поставил цель удушить Россию и Белоруссию в экономике, но ему это не удалось. Причём, по его словам, на Западе это уже признают. Белорусский лидер также добавил, современный мир меняется бешеными темпами, из-за чего появляются новые угрозы и вопросы, которые необходимо решать двум странам.

Западные страны неоднократно вводили санкции против России и Белоруссии, которые неоднократно продлевались. Лукашенко, выступая 5 октября на церемонии чествования аграриев, назвал рестрикции, введённые Западом против республики, незаконными, беспрецедентными и фашистскими.