Казань, 15 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Лыжница Анастасия Кулешова, которая ранее пожаловалась на условия жизни сборной России на этапе Кубка страны в Казани, возмутилась из-за негативной реакции общественности. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Почему, когда всё хорошо, нет такой реакции? Я пишу про завораживающие виды гор, прекрасную природу и погоду, но никто не заостряет на этом внимание. А когда появляется в посте хотя бы малюсенькая капля негатива, это разлетается молниеносно. Из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона», — возмутилась она.

Кулешова уточнила, что она ни в чём не обвиняла организаторов турнира и не говорила, что город ужасный, а лишь эмоционально показала условия проживания.

Как передавало ИА Регнум, 11 января президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года, только если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вернёт России квоты на соответствующее участие.

29 сентября в пресс-службе FIS проинформировали, что отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований по-прежнему остаётся в силе. Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных федерацией.