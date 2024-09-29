Москва, 29 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований по-прежнему остаётся в силе, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

РИА Новости Алексей Филиппов

«Можем подтвердить, что действующая политика FIS, не допускающая участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц этих стран в соревнованиях под эгидой FIS, на данный момент остаётся неизменной», — заявили в FIS.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации. Также 28 сентября стало известно, что российских и белорусских биатлонистов не допустят к участию в новом международном сезоне даже в так называемом нейтральном статусе.

22 сентября генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При этом она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В марте 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

24 сентября президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов заявил, что представители большинства стран — членов УЕФА, вероятно, поддерживают возвращение молодёжных сборных России на международные турниры.