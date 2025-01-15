Уфа, 15 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Государственное собрание Башкирии проведёт брифинг для жителей, которые просят разъяснить новые правила содержания кошек и собак. Об этом сообщил 15 января спикер указанного регионального органа законодательной власти Константин Толкачёв.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения. В ближайшее время проведём брифинг и всё расскажем», — заявил председатель госсобрания, слова которого приводит парламент региона в своём Telegram-канале.

Он отметил, что поступило большое количество обращений по поводу содержания и выгула животных. Больше всего людей волнует ограничение на количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе.

Он напомнил, что в Башкирии было введёно несколько нововведений в сфере обращения с питомцами. Толкачёв уточнил, что речь идёт о ряде законов, принятых в регионе в 2024 году, и о об одном из постановлений правительства республики.

По словам спикера, граждан также интересует порядок бесплатного чипирования собак. Вместе с тем председатель парламента отметил, что соответствующий законопроект находится только в работе. Толкачёв добавил, что при госсовете действует экспертный совет по экологии и природопользованию, занимающиеся в том числе вопросами обращения с животными.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Центр изучения питания домашних животных, ссылаясь на результаты собственного исследования, проинформировал что, численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11% и достигла 74,8 млн. Опрос проводился в 2023 году этой организацией и исследовательской компанией Ipsos.

В результате были опрошены жители городов и сельских поселений России в формате репрезентативной выборки на уровне федеральных округов и городских кластеров. Проведены 7718 телефонных интервью мужчин и женщин старше 16 лет.

В отчёте отмечалось, что Россия сохраняла третье место в мире по количеству кошек, и занимала четвертую строчку по количеству собак.