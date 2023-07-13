Москва, 13 июля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Законопроект о безнадзорных животных, в котором запрещён самовыгул кошек и собак, приняла во втором и третьем чтении Государственная Дума РФ. Об этом 12 июля сообщается на сайте Госдумы.

Павел Ищенко Бездомные животные

Поправка вносится в статью 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которой прописаны требования к содержанию домашних животных.

В соответствии с поправкой, свободный выгул домашних питомцев будет разрешён лишь в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева будут обязаны контролировать перемещение своего любимца, в том числе контроль нужно будет осуществлять на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.

Кроме того, регионам при желании разрешается самостоятельно определять методы осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. При этом все методы должны соответствовать нормам гуманного обращения с животными, прописанным в российском законодательстве. То есть, запрещено отлавливать безнадзорных животных калечащими и приводящими к смерти методами.

Законопроект был внесен весной группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне ряда нападений бездомных собак на людей.

Ранее ИА Регнум сообщало об оценке зоозащитниками идеи депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова штрафовать хозяев собак и кошек за самовыгул питомцев. По мнению зоозащитников, штраф для владельцев за самовыгул животных будет действенным только для стерилизованных питомцев при наличии у них чипа.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил внести несколько поправок в закон об ответственном обращении с животными. В частности, депутат инициирует введение штрафов, равных размеру МРОТа, для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул.