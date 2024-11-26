Москва, 26 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Информация об этом появилась 26 ноября на сайте нижней палаты парламента.

Global Look Press

Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.

В пояснительной записке депутаты отметили, что данные меры помогут бороться с выгулом домашних животных в не отведенных для этого местах, в том числе на детских и спортивных площадках, а также территориях образовательных организаций.

Как передавало ранее ИА Регнум, 12 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных. Документом ввели запрет на самовыгул кошек и собак. В соответствии с поправкой свободно выгуливать домашних питомцев можно только в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева обязаны контролировать перемещение своего любимца. Также животное должно находиться под контролем владельца на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, предложив наделить владельцев домашних животных дополнительными обязательствами по разведению, содержанию и маркировке животных. В частности, к требованиям предложили отнести обязательную регистрацию заводчиков животных, вакцинацию питомцев и уплату налогов.