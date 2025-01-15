Москва, 15 января, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил Следственный комитет России (СКР) с 14-й годовщиной образования госоргана. Глава государства отметил эффективность работы СКР за прошедшие годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом и коррупцией, защищаете права и свободы граждан России, твёрдо отстаиваете интересы государства. Сложные и ответственные задачи возложены на сотрудников Следственного комитета в связи с проведением специальной военной операции», — подчеркнул президент.

По словам Путина, совместно с коллегами из других профильных структур СКР вносит серьёзный вклад в обеспечение законности и правопорядка в исторических регионах страны, расследует преступления неонацистов против мирного населения.

В завершении российский лидер пожелал сотрудникам ведомства успехов, выразив уверенность, что они и впредь продолжат беречь, развивать лучшие традиции ветеранов следственных органов, достойно выполнять свой служебный долг.

Следственный комитет РФ начал свою работу в январе 2011 года. Ведомство появилось на базе бывшего одноимённого органа, образованного 5 июня 2007 года и входившего в состав прокуратуры России.