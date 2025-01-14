Ульяновск, 14 января, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Вблизи ульяновского посёлка Цильна нашли похожий на беспилотник объект. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Центра управления регионом (ЦУР).

Станислав Красильников/РИА Новости

«По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — подтвердили в Telegram-канале ЦУР.

Территорию рядом с найденным объектом оцепили. К работе привлекли сапёров.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 января в Орловской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник. При инциденте никто не пострадал, разрушений на земле нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Ночью 14 января российские военные сбили в небе над Брянской областью шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате в регионе один дом был уничтожен и не менее 42 домовладений получили повреждения, проинформировал глава области Александр Богомаз.