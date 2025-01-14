Брянск, 14 января, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Один дом был уничтожен и не менее 42 домовладений получили повреждения в Брянской области, которую пытались атаковать ВСУ западных ракет, включая американские ATACMS. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Константин Михальчевский/РИА новости

«При уничтожении ракет их обломками нанесён ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. Он уточнил, что ночью 14 января российские военные сбили в небе над областью шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ.

Глава региона выразил благодарность Вооружённым силам РФ за отражение нападения киевского режима. Он добавил, что всем жителям, имущество которых пострадало, власти предоставят материальную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 января в Брянской, Орловской Белгородской областях объявлялась ракетная опасность.

Ночью и утром 14 января налёты украинских беспилотников отразили в нескольких регионах России: в Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Татарстане.