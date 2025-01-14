Орел, 14 января, 2025, 22:39 — ИА Регнум. В Орловской области подразделения противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили один украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Он заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений на земле нет.

На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы, добавил Клычков и поблагодарил защитников за доблестную службу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 января подразделения Вооружённых сил Украины атаковали беспилотниками два населённых пункта в Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 14 января украинские военные попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства и беспилотниками. Все ракеты были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны.