Москва, 14 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Спектакль «Соборная площадь», который показывают в кинопарке «Москино» с 21 декабря 2024-го, стал одним из самых популярных семейных мероприятий в Москве. В период новогодних каникул постановку посмотрели более четырёх тысяч человек.

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В новогодних постановках сыграли известные актеры, среди которых Дмитрий Певцов, Эвклид Кюрдзидис, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Елена Захарова и другие.

«Я играю супругу князя Кузьмы Минина. Минин и Пожарский — это две известные фигуры, которые очень много сделали для нашей страны и истории», — поделилась заслуженная артистка России Ольга Кабо.

Она подчеркнула щедрость, с которой её героиня отдает всё своё сокровенное мужу для того, чтобы он вернулся целым. «Мир начинается с каждого из нас: с того, что я рассказываю своим детям, какие знания они получают в школе. Мир в семье, в душе и потом во всём мире. Это всё зависит от нас», — сказала артистка.

Сюжет постановки основан на событиях Смутного времени. Одной из причин его начала стал династический кризис после смерти царя Федора I и его брата Дмитрия. Это привело к борьбе за власть, интервенции Польши и Швеции, голоду и обострению сословных противоречий.

В спектакле переплетены две сюжетные линии — историческая и сказочная. Главная героиня, девочка Мотя, из наших дней отправляется в прошлое, чтобы узнать причины и последствия событий. Она становится свидетельницей заговоров поляков и предательства атамана Ивана Заруцкого, событий, в которых проявляется мужество русского народа, невероятный героизм Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также освобождения Москвы от польских интервентов.

Спектакль был создан специально для показа в уличных декорациях «Соборная площадь Москвы». Современные технологии — 3D-проекции на здания соборов и палат Московского кремля — органично сочетаются с приёмами классической драматургии, историческими костюмами, электронной музыкой и хореографией. В группу сценаристов вошли известный драматург Алексей Зензинов и народный артист России Валентин Клементьев.

Создатели спектакля стремились к исторической достоверности. Одна из важных сцен в спектакле — сбор пожертвований для создания ополчения Мининым и Пожарским. Режиссер Эдуард Бояков, используя реквизит, музыкальное сопровождение и опираясь на игру актеров, стремился показать сплочённость русского народа и его готовность к самопожертвованию ради победы над поляками. По отзывам зрителей, это ему удалось.

Одна из зрительниц спектакля, Полина Рыбакова, рассказала, что осталась в полном восторге от постановки, её масштаба, декораций и великолепной актерской игры. А Валерий Фомин отметил, что благодаря сценарию история становится понятной и наглядной, а спектакль идеально подходит для самой широкой аудитории.

Спектакль «Соборная площадь» можно увидеть до 23 февраля.