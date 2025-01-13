Тула, 13 января, 2025, 23:58 — ИА Регнум. В Тульской области поздним вечером 13 января объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба министерства безопасности региона.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Граждан призвали быть бдительными и обращаться при необходимости в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 января в Тульской области также объявляли угрозу атаки беспилотников. Режим опасности вводили на территории всего региона.

По информации Минобороны РФ на 13 января, российские войска с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 20,5 тыс. танков украинской армии. Кроме того были ликвидированы 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 215 беспилотных летательных аппаратов, 590 комплексов противовоздушной обороны, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 545 орудий полевой артиллерии и миномётов, 30 218 единиц военной автотехники.