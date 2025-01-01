Тула, 1 января, 2025, 22:08 — ИА Регнум. В Тульской области вечером 1 января объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории всего региона. Население области призвали быть бдительными.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО вечером в среду, 1 января, уничтожили 19 украинских дронов над пятью регионами России.

Ранее 1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.