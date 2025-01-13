Москва, 13 января, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Скандалы, которые связаны с антимонопольными обвинениями в адрес компании Google, показывают, что её владельцы нацелены на укрепление монополии и препятствие конкуренции, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Google столкнулся с новым этапом антимонопольных разбирательств в США. Коалиция генеральных прокуроров сообщила о формировании пакета мер, которые позволят прекратить монополию Google. The Washington Post и The Wall Street Journal пишут, что федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем.

«Скандалы с антимонопольными исками показывают, что одним из главных приоритетов Google является препятствование конкуренции, а не инновации или безопасность своих продуктов. Google ставит своей целью лишь укрепление монополии, что вызывает справедливую реакцию со стороны властей государств по всему миру»,— рассказал депутат.

Немкин обратил внимание на то, что не все страны стремятся создавать собственные аналоги IT-продуктов Google. В то время как Россия действует наоборот, активно укрепляя свой информационный суверенитет.

«У нас уже есть поисковики, видеохостинги, ИИ-продукты и другие сервисы, которые полностью заменяют решения Google. И наши ИТ-компании намного серьёзнее подходят к безопасности своих продуктов и строго следуют требованиям российского законодательства»,— заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике.

Google сталкивается с антимонопольными расследованиями и в других странах. Например, информационное агентство Reuters со ссылкой на издание Nikkei Asia сообщает, что в декабре 2024 года японская комиссия по добросовестной конкуренции (JFTC) признала IT-гиганта виновным в нарушении антимонопольного законодательства страны.

«Google не терпит конкуренции, поэтому использует даже нечестные методы конкурентной борьбы. При этом в США понимают, что Google недостаточно только штрафовать за антимонопольные нарушения, поэтому уже идут разговоры о том, чтобы разделить компанию на части»,— сообщил член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

В Европе Google также был уличен в нарушениях антимонопольного законодательства. В Еврокомиссии сообщили, что на компанию был наложен штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. По словам Данюка, в России применяют другой подход, который значительно отличается от западного. Упор делается на российскую продукцию.

«Мы создаем условия для развития отечественных IT-продуктов и здоровой конкуренции, чтобы наши пользователи могли выбрать безопасные сервисы»,— уточнил специалист.

Как передавало ИА Регнум, в России Google неоднократно подвергался штрафам за нарушение законодательства. Так, 18 ноября суд в Москве оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации.

До этого, 6 ноября, в отношении корпорации Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора в размере 6 млн рублей.

Ранее суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.