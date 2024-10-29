Москва, 29 октября, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Сумма требований 17 российских телеканалов к американской корпорации Google в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube достигла двух ундециллионов (10 в степени 36) рублей. Указанный штраф российский суд назначил в связи с невыполнением Google требования восстановить аккаунты российских медиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Согласно решению суда, если требование игнорируется в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, сумма штрафа ежедневно возрастает на 100 тысяч рублей и удваивается еженедельно, уточняет РБК со ссылкой на источник.

При этом ещё в сентябре общая сумма штрафа составляла около 13 дециллионов (10 в степени 33) рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее суд наложил арест на имущество ООО «Гугл» и обязал Google разблокировать YouTube-ресурсы отечественных телеканалов. 28 августа 2024 года в окружном суде Калифорнии состоялось первое слушание по иску Google к российским телеканалам. Корпорация потребовала ввести антиисковые запреты из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов. Слушания по ходатайству Google назначены на 6 декабря.

Кроме того, по решению российских судов Google неоднократно штрафовали за систематическое неудаление запрещённой к распространению в России информации и заведомо ложных данных о специальной военной операции. Так, в конце сентября Таганский районный суд Москвы признал американскую корпорацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неудаление владельцем сайт информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и вынес штраф в размере 3,5 миллиона рублей.