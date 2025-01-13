Москва, 13 января, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Мэрия Москвы в рамках открытого электронного аукциона продала особняк, известный как деревянная изба на Масловке. Об этом сообщается в столичном департаменте городского имущества.

Градостроительный комплекс Москвы

Согласно сообщению, это здание площадью более 570 кв. м по адресу Верхняя Масловка, 18, было продано ООО «Инсток» в ходе открытого электронного аукциона.

По словам соучредителя организации Ашота Гаспаряна, в избе планируется открыть бутик-отель или ресторан.

Данный особняк был построен возле Петровского парка в 1906 году. В прошлом в избе располагались предприятия общепита, образовательные центры и магазины.

Как передавало ИА Регнум, 11 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Мэр назвал строение настоящим шедевром архитектуры XVI века мирового значения. Церковь возвели в 1528–1532 годах. Она является одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени — 62 м. В 1994 году здание включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.