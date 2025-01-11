Москва, 11 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. В московском музее-заповеднике «Коломенское» завершилась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня. Об этом 11 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Во время реставрации специалисты расчистили внешние стены, привели в порядок цоколь, галерею, шатёр, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна, обновили кирпичную кладку и декор, позолотили крест», — написал он в Telegram-канале.

До конца 2025 года планируется отреставрировать интерьеры и благоустроить территорию вокруг церкви.

Мэр назвал строение настоящим шедевром архитектуры XVI века мирового значения. Церковь возвели в 1528–1532 годах. Она является одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени — 62 м. В 1994 году здание включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА Регнум, утверждён проект капремонта и реставрационных работ на объекте культурного наследия «Доходный жилой дом Е. А. Депре» на Петровском бульваре в Москве. В подъездах по историческим данным воссоздадут деревянные оконные заполнения, выправят металлические элементы лестниц и отреставрируют каменные ступени. Место современных парадных и тамбурных дверей займут дубовые коробки и полотна с бронзовой фурнитурой.