Москва, 13 января, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Кремля.

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Глава государства обсудил с Дмитриевым текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта.

Глава фонда доложил российскому лидеру, что с начала деятельности РФПИ направил свыше 2,3 трлн рублей в реализацию 100 знаковых проектов в различных отраслях ― в инфраструктуре, в промышленности, в технологии.

«За последние два года мы проинвестировали 250 млрд рублей вместе с нашими партнёрами, и, соответственно, коэффициент привлечения составил один к пяти. То есть на каждый рубль мы привлекли пять от наших партнёров. При этом 1 трлн из этих средств был направлен именно в проекты с нуля, когда были созданы новые производства, новые предприятия», ― уточнил Дмитриев.

Также, по его словам, было привлечено 36 млрд евро иностранного капитала в российскую экономику. Кроме того, с российскими соинвесторами проинвестировали 25 проектов на сумму 240 млрд рублей с 2022 года. В ближайшее время в планах финализировать ещё 16 проектов на сумму 270 млрд рублей, добавил глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что фонд привлёк с иностранными партнёрами более 6 млрд евро в 70 инвестиционных проектов от стран Ближнего Востока, в этих компаниях работает 1 млн россиян.

«С китайскими партнёрами мы привлекли 6,8 млрд евро в различные компании, и там трудится 600 тыс. человек», ― сообщил глава РФПИ.

Как передавало ИА Регнум, Дмитриев 15 мая сообщил, что в строительства первого на Дальнем Востоке терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов Россия и Китай планируют вложить 7 млрд рублей. Стоимость этого проекта составляет около 30 млрд рублей.

Глава фонда отметил, что проект СУГ показывает как важность строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке, так и важность взаимодействия России и Китая в сфере энергетики.