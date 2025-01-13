Киев, 13 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Поддерживающая главу киевского режима Владимира Зеленского и на данный момент имеющая большинство мест в Верховной раде политическая партия «Слуга Народа» перед новыми выборами проведёт ребрендинг и откажется от прежнего названия из-за накопившегося негатива. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на аналитиков.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

По мнению экспертов агентства, бренд «Слуга народа» уже полностью себя исчерпал и даже успел стать токсичным из-за накопившегося у украинского народа негатива. В материале предполагается, что на новые выборы президента партия пойдёт в составе «условного «блока Зеленского» и сумеет набрать около 20% голосов.

Также предполагается, что кадровый состав партии будет существенно изменён, вплоть до смены 90% действующих депутатов. При этом уточняется, что обновлённую партию составят мэры городов, популярные волонтёры, блогеры, военные, люди главы администрации Андрея Ермака и т.д.

Однако, по данным аналитиков, пока неясно, кто станет конкурентом Зеленского на грядущих выборах и будет ли он вообще выдвигать свою кандидатуру на фоне постоянного падения рейтингов.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным проведённого в октябре 2024 года на Украине соцопроса, 60% украинцев предпочли бы, чтобы Зеленский не баллотировался в президенты.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что действующее украинское руководство нелегитимно. Отменив президентские выборы, которые должны были состояться на Украине в мае 2024 года, Зеленский утратил легитимность. В украинской конституции нет указаний о продления полномочий президента даже в условиях военного положения, отметил Путин.

Глава государства назвал Верховную раду единственным легитимным органом власти на Украине. Полномочия украинского парламента в условиях военного положения могут быть продлены без выборов.