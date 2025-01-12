Варшава, 13 января, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал «летать в Варшаву, а не в Москву».

IMAGO/ Global Look Press

Данное заявление Косиняк-Камыша прозвучало после того, как руководство Польши запретило парламентской делегации из Словакии протлеть через польское воздушное пространство в Россию.

«Что касается направления полета, то рекомендую полеты в Варшаву, а не в Москву», — заявил министр в воскресенье, 12 января, в эфире телеканала TVP Info.

12 января вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко сообщил, что Польша запретила самолёту словацкой делегации парламента пролететь через своё воздушное пространство. Воздушное судно направлялось в Москву, и в итоге борт направился через территорию Чехии и Германии, уточнил вице-спикер.

Позже делегация Национального совета Словакии прибыла в Москву с официальным визитом, который пройдёт с 12 по 15 января. В состав прибывшей группы вошли также второй вице-спикер Тибор Гашпар, депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский. Целью визита стало обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию, а также перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с ИА Регнум заявил, что Польша закрыла небо для пролёта словацкой делегации в Москву по той причине, что поляков раздражают хорошие отношения между Словакией и Россией. Польша закрыло небо для словацкого самолёта, чтобы насолить словакам, добавил эксперт. Он уточнил, что данный запрет ни на что не влияет и что это банальная глупость.