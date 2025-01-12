Москва, 12 января, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Польша закрыла небо для пролёта словацкой делегации в Москву по той причине, что поляков раздражают хорошие отношения между Словакией и Россией. Об этом в воскресенье, 12 января, рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с ИА Регнум.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

12 января вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко сообщил, что Польша запретила самолёту словацкой делегации парламента пролететь через своё воздушное пространство. Воздушное судно направлялось в Москву, и в итоге борт направился через территорию Чехии и Германии, уточнил вице-спикер.

Эксперт уверен, что Польша закрыла небо для пролёта самолёта со словацкой делегацией на борту потому, что Словакия во главе с премьер-министром страны Робертом Фицо симпатизирует России.

«У Фицо неплохие отношения складываются с президентом России Владимиром Путиным. У них уже была встреча, пока только по телефону, но уже была. Это раздражает поляков. И плюс они примеряют на себя роль такого как бы полицейского от Соединённых Штатов», — сообщил заслуженный лётчик.

Польша закрыло небо для словацкого самолёта, чтобы насолить словакам, добавил эксперт. Он уточнил, что данный запрет ни на что не влияет и что это банальная глупость.

«Современный самолёт подсядет, зальёт топливо, лишних 10 тонн, обойдет эту Польшу и попадет в Россию. Но по кратчайшему пути не получилось. Однако дело в том, что перед вылетом командиру корабля сообщили, что рейс обеспечен. И вот у диспетчера это разрешение было, а когда самолёт подлетал к Польше, то кто-то там из политиков или кто-то там из диспетчеров получил команду борт не пускать. Ему сказали — мы запрещаем», — объяснил Сытник.

Причина запрета в воздухе не уточняется, рассказал лётчик. Но по причине того, что ранее разрешение на пролёт было получено, то Словакия имеет право подать жалобу, однако вряд ли из-за этого будут какие-то последствия, полагает специалист.

«Сейчас будет жалоба авиационного комитета Словакии подана в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Но ИКАО — орган, который носит только рекомендательный характер. Рассмотрят, скажут — да, мы осуждаем. Больше ничего», — уточнил Сытник.

По словам эксперта, могут последовать жалобы по линии посольства, ООН и НАТО. Но и эти жалобы не дадут никакого результата, уверен пилот.

«Да, сейчас они по линии посольства заявят о несоответствующем поведении, или по линии НАТО, или ООН. Ну а кто там руководит? Американцы! Они похлопают, скажут — молодцы и спустят всё на тормозах. А это всё потому, что такие страны, как Сербия, Венгрия и Словакия, нормально относятся к России», — подытожил собеседник агентства.

Как ранее передавало ИА Регнум, делегация Национального совета Словакии прибыла в Москву с официальным визитом, который пройдёт с 12 по 15 января. В состав прибывшей группы вошли также второй вице-спикер Тибор Гашпар, депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский. Целью визита стало обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию, а также перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

В декабре Фицо встретился с президентом Путиным в Кремле. Он отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

12 января Фицо заявил, что страна в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа. Он добавил, что ситуация с остановкой транзита может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.