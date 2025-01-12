* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Ватикан, 12 января, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Ватикан разрешил геям (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) учиться на католических священников при условии соблюдения целибата (безбрачия). Об этом сообщила The Guardian.

Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Решение огласила Итальянская епископская конференция. Её члены предложили относиться к сексуальным предпочтениям кандидата в священники как «к одному из аспектов его личности».

В организации отметили, что документ о предоставлении геям права учиться на священников одобрили ещё в ноябре 2024 года. Теперь решение вступило в силу. Три ближайших года станут испытательным сроком для этого нововведения.

Соблюдение целибата обязательно для всех католических священников.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Ватикан разрешил геям и транссексуалам принимать крещение и быть крёстными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.

В декабре того же года папа Римский Франциск разрешил католическим священникам благословлять однополые пары. В официальной декларации Конгрегации доктрины веры отмечалось, что возможность давать благословение не означает одобрения католической церковью однополых браков и что благословение не должно хоть чем-то напоминать обряд венчания.