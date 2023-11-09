Ватикан, 9 ноября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Транссексуалы могут креститься в Римско-католической церкви и быть крестными родителями, свидетелями на свадьбах. Такое решение ватиканской дикастерии доктрины веры опубликовал информационный портал Vatican News.

IMAGO/Vasilis Ververidis / Motio/Global Look Press

В документе говорится, что принимать крещение возможно и в случае, если трансексуалы прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола.

Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рожденных с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует «обоснованная надежда, что ребёнок будет воспитан в католической вере».

Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не выставляет.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании требуют разрешить менять пол покойникам. Об этом сообщает местная газета Warrington Guardian.

Создатели петиции добиваются, чтобы семья умершего транссексуала без сертификата о признании пола могла подать заявление и повторно получить свидетельство о смерти с «правильным полом».

Частный женский университет в префектуре Мияги в Японии объявил, что начнёт принимать на учебу студентов, сменивших пол с мужского на женский. Студентам-трансгендерам не надо будет предоставлять медицинское свидетельство, которое подтверждает, что они действительно «родились в чужом теле» и идентифицируют себя иначе.