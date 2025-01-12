Москва, 12 января, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Семь новых центров долголетия открылись в Москве. Об этом 12 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Они появились в районах Строгино, Лосиноостровский, Северное Измайлово, Новокосино, Нижегородский, Очаково-Матвеевское, Краснопахорский.

«Теперь в столице работает 141 пространство. Также активно расширяем программу занятий. В проекте стартовали школы и клубы с экспертами по четырём направлениям: здоровье, культура, образование и креативные индустрии плюс игровые клубы и тематические мероприятия в новом формате», — написал он в Telegram-канале.

Пенсионерам в центрах также предложат изучить нутрициологию и научиться вести свой блог. Будут проводиться просмотры фильмов вместе с кинокритиками и режиссёрами. Гости центров составят маршруты путешествий с экспертами по туризму.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы расширят программы для старшего поколения. В планах открыть центры долголетия в каждом районе мегаполиса. Проект «Московское долголетие» реализуют по двум направлениям. Жители старшего поколения могут заниматься в различных группах, чтобы сохранить физическую активность и интеллектуальные возможности.