Москва, 1 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Власти Москвы расширят программы для старшего поколения, в течение года планируется открыть центры долголетия в каждом районе мегаполиса, заявила 1 октября заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Продолжительность жизни в Москве сегодня 79 лет, а в ближайшие год-два мы перешагнем планку 80. Но важно жить не только долго, но активно, качественно и полноценно, продолжая развивать свои когнитивные функции», — процитировала её пресс-служба мэрии города.

Проект «Московское долголетие» реализуют по двум направлениям. Жители старшего поколения могут заниматься в различных группах, чтобы сохранить физическую активность и интеллектуальные возможности. Кроме того, в городе работает сеть из 134 клубов московского долголетия.

Ракова сообщила, что с этого года в центрах будут развивать действующие программы долголетия. К работе привлекут клиники памяти и различные институты, занимающиеся гериатрией, в том числе Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства.