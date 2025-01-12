Ижевск, 12 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. В детском саду в Ижевске двухлетняя девочка получила ожоги, оставшись без присмотра. Об этом 12 января сообщило главное следственное управление СК РФ по Удмуртии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В социальных сетях опубликованы сведения о том, что в одном из детских садов Ижевска несовершеннолетняя, оставшись без присмотра педагогов, получила ожоги», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ребёнка госпитализировали, угрозы её жизни и здоровью нет. Следователи начали проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как передавало ИА Регнум, в подмосковном Солнечногорске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, протащившей детей по асфальту, держа их за шиворот. Ранее были опубликованы кадры с сотрудницей частного детского сада в поселении Голубое, на которых женщина буквально волокла за собой двух плачущих детей. По информации следствия, воспитательница грубо и халатно относилась к подопечным и могла оставлять их без присмотра на улице.