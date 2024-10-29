Солнечногорск, Московская область, 29 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В Солнечногорское следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, протащившей детей по асфальту, держа за шиворот. Об этом 29 октября сообщили в главном управлении СК РФ по Московской области.

Кадр из видео

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с сотрудницей частного детского сада в поселении Голубое, на которых женщина буквально волокла за собой двух плачущих детей. По информации следствия, воспитательница грубо и халатно относилась к подопечным и могла оставлять их без присмотра на улице.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного дошкольного учреждения (ст. 238 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Будет проведён осмотр места происшествия, изъятие должностных инструкций.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Екатеринбурге провели проверка в детском саду, в котором воспитатель пнула ребёнка на прогулке. Женщина подметала песочницу, перешла к лавочке, на которой сидели дети, и, вместо того чтобы попросить воспитанников отойти, отправила ближнего на землю с ноги.