Берн, 12 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Крупнейшая в республике Швейцарская народная партия (UDC) потребовала немедленной отставки швейцарского министра обороны Виолы Амхерд из-за провала её политики в области безопасности. Об этом 12 января говорится в заявлении UDC.

Global Look Press/Claude Diderich/Keystone Press Agency

Отмечается, что, вследствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров главой минобороны, Швейцария больше не в состоянии обеспечивать собственную внутреннюю и внешнюю безопасность,

«Госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипировки армии. Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!» — говорится в заявлении на сайте партии.

В UDC также указали на то, что действия Амхерд привели к сближению Швейцарии с НАТО, и это вовлекает республику в зарубежные конфликты, уводя её от давней политики нейтралитета. Партия UDC занимает 62 из 200 мест в Национальном совете Швейцарии (нижняя палата парламента страны) и выступает против вступления страны в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер 8 января предложила главе киевского режима Владимиру Зеленскому себя в качестве посредника в мирном процессе. Она также заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины.

В конце ноября 2024 года UDC выступила против многомиллиардной помощи киевскому режиму и за ужесточение мер в отношении беженцев с Украины. В политсиле уточнили, что предоставление статуса беженца должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите.